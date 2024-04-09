Зокрема, стало відомо, де тепер перебуває підозрюваний, пише Politeka.net.

«Офіційно повідомляємо, що підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі під вартою, Управління державної охорони максимально співпрацює зі слідством та в жодному разі не виправдовує військовослужбовця», - йдеться у повідомленні Управління державної охорони України.

У свою чергу деякі користувачі соцмереж припускають, що за загиблого підлітка можуть помститися, то ж до суда він не доживе.

«Бо якби та с… вбила мою дитину і його відмазували, то я б не боролась за суд, який є корумпований, я б зробила так, щоб тої с... також не було в живих . Думаю так і батьки хлопчика вчинять, це справедливо…»,

«Хай ця тварина до суда не доживе»,

«Ніхто не дозволить це замʼяти! Що співпрацює? На фунікулері камери і купа свідків! Чекаємо справедливе покарання!», - пишуть у коментарях до заяви Управління.

7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітніми. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнуводного з підлітків. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї.

Друзі хлопця намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Підліток після отриманого поранення встав, зробив кілька кроків і, знепритомнівши, помер від втрати крові.

Загиблого підлітка звали Максим, він був футболістом - грав у місцевій професійній команді.

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