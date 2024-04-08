Так, стало відомо, що ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства хлопця на станції фунікулера в Києві, пише Politeka.net з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що ввечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт. Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції мужчина штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці.

Затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків. Йому готуються оголосити підозру в навмисному вбивстві — ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

У соціальних мережах ввечері 7 з’явилася інформація про страшну подію на станції функулера у Києві – від втрати крові загинув неповнолітній.

За словами друзів загиблого, у двері вагончика за ними зайшов чоловік, який до всіх чіплявся, нецензурно висловлювався та вліз у розмову підлітків, в тому числі запитаннями "чи готові вони захищати Батьківщину?".

Відомо, що загиблого підлітка звали Максим, йому було лише 16 років. Він був спортсменом.

Шансів на порятунок після поранення у юнака не було – скло перерізало сонну артерію.

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