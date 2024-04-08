Так, стало известно, что ГБР возбудило уголовное производство по факту убийства парня на станции фуникулера в Киеве, пишет Politeka.net со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что вечером 7 апреля между мужчиной, служащим водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним юношей возник конфликт. После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина толкнул подростка. Он упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте.

Задержанный правоохранитель уже отстранен от выполнения своих обязанностей. Ему готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве – ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.

Напомним, в социальных сетях вечером 7 появилась информация о страшном событии на станции функулера в Киеве – от потери крови погиб несовершеннолетний.

По словам друзей погибшего, в дверь вагончика за ними зашел мужчина, который ко всем придирался, нецензурно высказывался и влез в разговор подростков, в том числе вопросами "готовы ли они защищать Родину?".





Известно, что погибшего подростка звали Максим, ему было всего 16 лет. Он был спортсменом.

Шансов на спасение после ранения у юноши не было – стекло перерезало сонную артерию.

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