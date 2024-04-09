В частности, стало известно, где сейчас находится подозреваемый, пишет Politeka.net.

"Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей, Управление государственной охраны максимально сотрудничает со следствием и ни в коем случае не оправдывает военнослужащего", - говорится в сообщении Управления государственной охраны Украины.

В свою очередь некоторые пользователи соцсетей предполагают, что при погибшем подростке могут отомстить, так что до суда он не доживет.

«Ибо если бы та с… убила моего ребенка и его отмазывали, то я бы не боролась за коррумпированный суд, я бы сделала так, чтобы той с... также не было в живых. Думаю так и родители мальчика поступят, это справедливо…»,

«Пусть это животное до суда не доживет»,

«Никто не позволит это замять! Что сотрудничает? На фуникулере камеры и куча свидетелей! Ждем справедливое наказание!» , – пишут в комментариях к заявлению Управления.

7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, служащим водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетними. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул одного из подростков. Он упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.

Друзья парня пытались оттянуть агрессора от него, кто-то даже использовал газовый баллончик. Подросток после полученного ранения встал, сделал несколько шагов и, потеряв сознание, умер от потери крови.

Погибшего подростка звали Максим, он был футболистом – играл в местной профессиональной команде.

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