Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку тут на 10 квітня, з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку на 10 квітня.

У цей день Всесвіт запрошує всіх почати щось нове, подумайте про ту сферу свого життя, в якій ви хочете вчинити по-іншому.

Потім прийміть рішення, що ви будете прагнути цієї мети.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 10 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов, перевернута.

Останнім часом справи трохи виходять із-під контролю. У вас відбувається так багато справ одночасно, що почуватись пригніченим — це нормально.

Можливо, вам доведеться просто визнати, що саме так і відбувається, коли ви починаєте щось уперше.

Ви краще зрозумієте, як все організувати, потім, коли освоїте процес.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сімка Меч.

Заспокойся. Це чудовий час для вас, щоб запланувати час.

Заплануйте поніжитися у ванні або трохи поміркувати, спостерігаючи за заходом сонця на своєму задньому дворі.

Небагато спокою та самотності можуть принести користь вашому серцю.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Трійка Мечів

Слухайте своє серце та довіряйте йому.

Ви відчуваєте, що у вашому особистому житті відбулася якась зрада.

Ви можете не бути впевнені, хто це інша людина, але ви можете сказати, що все по-іншому.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Лицар Меч, перевернута.

Можливо, ви захочете поки що залишити свою ідею при собі.

Щось чарівне відбувається, коли ви знаходите час обміркувати ідею чи думку.

Починаєш розуміти, де ти мав рацію, а де ні. Це шлях, що веде до мудрості.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Вежа

У розпорядку дня стався раптовий збій, і це могло викликати проблеми у вашому порядку дня.

Можливо, вам це здасться незручним, але тут ви маєте велику можливість почати все спочатку і виправити те місце, де почалася проблема.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Суд, перевернуте становище.

Ви можете сумніватися, що відчуваєте зараз.

Ви не завжди довіряєте іншим людям, але цього разу людина, на яку ви хочете покластися, це ви самі.

Це може бути вам випробуванням. Але правда, що це нормально.

Ви можете припуститися помилки. Нічого страшного. Ви навчитеся перекалібровувати свої почуття у міру поступу вперед.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Колісниця, перевернута.

Є час кинути палити.

Коли можливість, яку ви намагаєтеся реалізувати, не приносить вам подальшої віддачі від вкладеного часу, тоді настав час вирішити, чи ця мета гідна збереження.

Це непросто, але гідно роздумів.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута.

Що каже твоє серце? Можливо, ви шукаєте в собі ознаки того, що потрібно робити. А що хочеш?

Завжди є тихий голос, що говорить розумно.

Намагайтеся не дивитися на те, що відкривають інші, а дивитися на те, що показує ваша душа, коли ви налаштовуєтеся на своє серце.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Світ

Є так багато можливостей, які вам будуть представлені.

У вас багато навичок, талантів та бажаних якостей. Якщо ви шукаєте роботу, не засмучуйтесь.

Натомість покажіть себе з кращого боку! Правильний матч відбудеться.

Речі, яким судилося бути, прийдуть до вас у той момент, коли вони вам знадобляться.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернута.

Зміни, які найважливіші у житті, починаються з «великого чому».

Чи знаєш ти свій? Якщо так, запишіть його там, де ви зможете бачити його щодня.

Якщо ні, подумайте про те, що для вас означає найбільше.

Нехай це надихне вас стати всім, що вам потрібно, для досягнення своєї мети.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Це дійсно того варте для вас? Бувають випадки, коли люди приймають те, що нестерпно, але зміни видаються лякаючими. Зміни завжди лякатимуть.

То що ж гірше? Залишатися і працювати з тим, чого ви дійсно не хочете, чи пробувати ґрунт, щоб знайти те, що вам сподобається?

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Сонце

Гарні часи попереду. Будь оптимістом.

Ви можете визнати сумні часи, які переживаєте зараз, але не забувайте дивитись у майбутнє.

Це буде так мило через все, через що ти зараз проходиш.

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