Приготовьтесь углубиться в еженедельный гороскоп на период с 7 по 13 апреля 2024 года.

Ожидание нарастает по мере того, как мы вступаем в новую неделю, с нетерпением ожидая того, что она нас ждет.

Овен

По вашему мнению, вам может быть сложно выполнять задачи, а расходы также могут вырасти. Хотя ваши интеллектуальные способности остаются сильными, вы можете не получить должного признания за свою работу. Это потенциально может вызвать беспокойство среди членов семьи.

Со вторника ожидается улучшение работы, что приведет к увеличению доходов и поддержки. Среда и четверг, вероятно, будут продуктивными днями для работы, что приведет к дальнейшему росту доходов и поддержке. Планетарный транзит в пятницу и субботу может способствовать выполнению желаемых задач, что приведет к увеличению благосостояния. Будет доступна поддержка семьи, и могут появиться возможности для путешествий.

Телец

С Луной в одиннадцатом доме и Венерой как правящей планетой есть перспективы на выгоду и поддержку со стороны семьи. Также указаны поездки. Вторник может потребовать дополнительных усилий, расходы могут увеличиться, а работа может столкнуться с некоторыми препятствиями. Возможно участие в религиозной деятельности.

Начиная со среды, будет устойчивый приток богатства, и задержки в работе будут решены. Четверг и пятница будут самыми благоприятными днями, с возможностями для поддержки и дружбы. Суббота также будет благоприятной, ведущей к победе в конфликтах.

Близнецы

Транзит Меркурия, управителя знака Близнецов, по одиннадцатому дому указывает на улучшение ситуации. Хотя могут быть опасения, есть и вновь обретенная смелость. Транзит Луны также обеспечит благоприятные условия, ведущие к поддержке и финансовой выгоде. Доходы останутся хорошими, и поддержка будет получена.

Однако после полудня четверга расходы могут увеличиться из-за транзита Луны по двенадцатому дому. В работе могут возникнуть препятствия, а планы могут потерпеть неудачу. Пятница также будет насыщенной и потребует от вас выполнения нежелательных дел. В субботу вечером вместе с увеличением доходов произойдет и увеличение счастья. Дети будут сотрудничать.

Рак

Вся неделя для Раков будет радостной. Девятый лунный день с самого начала принесет благоприятные начинания и импульс в работе. Задачи будут выполнены в срок, поддержка будет получена. Препятствия будут преодолены, а противники будут побеждены.

Удача будет к вам благосклонна, и будет поддержка друзей. Четверг и четверг также принесут хорошие перспективы для получения дохода, а разочарованиям придет конец. На рабочем месте появятся удобства, а полезными будут поездки, встречи с друзьями. Пятница и суббота будут лучшими днями с точки зрения доходов. Заблокированные средства также будут получены.

Лев

Восьмой лунный день принесет обилие работы и постоянный доход. Задачи будут выполнены в срок, поддержка будет получена. Будьте осторожны с транспортными средствами и спорами. Во вторник и среду ненужные препятствия могут исчезнуть.

Успех будет достигнут благодаря полученной помощи. Будет улучшение доходов, и планы осуществятся. В четверг будет наблюдаться увеличение работы, а также прибыль. Поддержка будет получена от отца. Пятница также будет благоприятной. Споры с соседями будут решены. Суббота предоставит возможность посетить приятные места.

Дева

Время благоприятное. Будет достигнуто богатство и процветание. Влияние Луны будет способствовать исполнению желаний. Как только Меркурий в среду войдет в восьмую лунную фазу, может произойти увеличение расходов и обострение беспокойств. Семейная сторона может столкнуться со слабостью. Планы могут провалиться. Четверг также будет хлопотным днем.

Соблюдайте особую осторожность во время путешествия на автомобиле. Избегайте слишком полагаться на других. В пятницу и субботу снова будут благоприятные условия. Ожидаемая поддержка будет получена, произойдет приток богатства. Победа будет достигнута в спорах.

Весы

В воскресенье и понедельник будут попытки доминировать, что вызовет трудности в работе. С вечера понедельника влияние Луны сохранится. Будут дополнительные препятствия в работе и увеличение расходов, связанных с Марсом. Доход все равно будет хороший.

Вторник и среда принесут больше путешествий и принесут радость детям. Четверг и пятница могут принести некоторые неприятности. Враги могут активизироваться, а находящиеся поблизости люди могут расстроиться. Расходы возрастут, поэтому будьте осторожны в использовании транспортных средств и других ресурсов.

Скорпион

Преобладать будет пятый лунный день. Энергия будет высокой, но могут быть быстрые вспышки гнева. Счастье будет достигнуто от детей. На рабочем месте будет активность. Марс и Меркурий будут более активны во вторник и среду. Однако терпения может не хватить.

Поспешные решения могут привести к неверным суждениям, а слишком быстрое реагирование может привести к потерям. В пятницу и субботу вы можете встретить людей, которые попытаются облегчить ваши проблемы. Произойдут улучшения в финансовых вопросах, возможно, появится возможность познакомиться с уважаемым человеком.

Стрелец

В воскресенье и понедельник вы почувствуете потребность в эмоциональной и финансовой безопасности. Могут произойти значительные изменения в вашем мышлении. Атмосфера вокруг вас будет приятной. Сосредоточение внимания на своих целях принесет пользу. При транзите Луны в пятом доме, начиная со вторника, будет преобладать счастье.

Особые задачи будут выполняться, принося радость. Среда также будет хорошим днем. Есть вероятность поехать в четверг. Будет прогресс в работе, и счастье будет получено от детей. Однако пятница и суббота могут вернуть стресс. Противники могут предпринимать попытки доминировать, поэтому вам необходимо защитить себя.

Козерог

Для людей, рожденных под знаком Козерога, воскресенье и понедельник будут благоприятными днями с возможностями для значительных достижений. Вероятна финансовая выгода, а также улучшение работы при помощи других. Вторник, четвертый лунный день, несет потенциальную экономическую выгоду. В семье будет царить счастье, и даже в трудных ситуациях может прийти помощь.

Среда и четверг могут потребовать проводить больше времени вдали от дома из-за внезапных важных дел, а вопросы, связанные с имуществом, будут в вашу пользу. Пятница и суббота принесут гармонию с детьми и довольство на рабочем месте.

Водолей

Для людей, рожденных под знаком Водолея, благоприятным является транзит Сатурна, их правящей планеты. Сегодня и понедельник будут отличные дни, приносящие хорошие новости и стабильный доход. С вечера вторника Луна перейдет в третий лунный день, что указывает на благоприятные признаки счастья и финансовой выгоды.

Успех будет достигнут на рабочем месте, при поддержке друзей и достижении целей. Будут решены вопросы, связанные со старыми активами, и урегулированы конфликты. Среда и пятница могут потребовать решения нежелательных задач, а суббота может принести доход и позитивные новости.

Рыбы

Транзит Луны в Рыбах может принести некоторые проблемы из-за транзитов Солнца, Венеры и Раху. Лучше сосредоточиться на самосовершенствовании, а не указывать на ошибки других. В отношениях может быть не так много пользы. Во вторник и среду ожидается увеличение выгод и сотрудничества, а также встречи с друзьями и хорошие новости.

Четверг и пятница принесут облегчение, и произойдет увеличение доходов. Повысится уверенность в себе, и счастье будет получено от детей. Суббота также будет благоприятной, но вечером рекомендуется соблюдать осторожность; избегайте ходить в одиночку.

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