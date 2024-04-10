Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака здесь на 10 апреля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака на 10 апреля.

В этот день Вселенная приглашает всех начать что-то новое, подумайте о той области своей жизни, в которой вы хотите поступить по-другому.

Затем примите решение, что вы будете стремиться к этой цели.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 10 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Жезлов, перевернутая.

В последнее время дела немного выходят из-под контроля. У вас происходит так много дел одновременно, что чувствовать себя подавленным — это нормально.

Возможно, вам придется просто признать, что именно так и происходит, когда вы начинаете что-то впервые.

Вы лучше поймете, как все организовать, позже, когда освоите процесс.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Успокойся. Это прекрасное время для вас, чтобы запланировать время.

Запланируйте понежиться в ванне или немного поразмышлять, наблюдая за закатом на своем заднем дворе.

Немного покоя и одиночества могут принести пользу вашему сердцу.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Тройка Мечей

Слушайте свое сердце и доверяйте ему.

Вы чувствуете, что в вашей личной жизни произошло какое-то предательство.

Вы можете не быть уверены, кто этот другой человек, но вы можете сказать, что все по-другому.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая.

Возможно, вы захотите пока оставить свою идею при себе.

Что-то волшебное происходит, когда вы находите время обдумать идею или мысль.

Начинаешь понимать, где ты был прав, а где нет. Это путь, ведущий к мудрости.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Башня

В распорядке дня произошел внезапный сбой, и это могло вызвать проблемы в вашем распорядке дня.

Возможно, вам это покажется неудобным, но здесь у вас есть большая возможность начать все сначала и исправить то место, где началась проблема.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Суд, перевернутое положение.

Вы можете сомневаться в том, что чувствуете сейчас.

Вы не всегда доверяете другим людям, но на этот раз человек, на которого вы хотите положиться, — это вы сами.

Это может быть для вас испытанием. Но правда в том, что это нормально.

Вы можете допустить ошибку. Ничего страшного. Вы научитесь перекалибровывать свои чувства по мере продвижения вперед.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Колесница, перевернутая.

Есть время бросить курить.

Когда возможность, которую вы пытаетесь реализовать, не приносит вам дальнейшей отдачи от вложенного времени, тогда пришло время решить, действительно ли эта цель достойна сохранения.

Это непросто, но достойно размышления.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая.

Что говорит твое сердце? Возможно, вы ищете вне себя признаки того, что нужно делать. А что хочешь?

Всегда есть тихий голос, говорящий разумно.

Старайтесь не смотреть на то, что открывают другие, а смотреть на то, что показывает вам ваша душа, когда вы настраиваетесь на свое сердце.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Мир

Есть так много возможностей, которые вам будут представлены.

У вас много навыков, талантов и желаемых качеств. Если вы ищете работу, не отчаивайтесь.

Вместо этого покажите себя с лучшей стороны! Правильный матч состоится.

Вещи, которым суждено быть, придут к вам в тот момент, когда они вам понадобятся.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая.

Изменения, которые наиболее важны в жизни, начинаются с «большого почему».

Знаешь ли ты свой? Если да, запишите его там, где вы сможете видеть его каждый день.

Если нет, подумайте о том, что для вас значит больше всего.

Пусть это вдохновит вас стать всем, чем вам нужно, для достижения своей цели.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Это действительно того стоит для вас? Бывают случаи, когда люди принимают то, что невыносимо, но перемены кажутся пугающими. Изменения всегда будут пугать.

Так что же хуже? Оставаться и работать с тем, чего вы действительно не хотите, или пробовать почву, чтобы найти то, что вам понравится?

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Солнце

Хорошие времена впереди. Будь оптимистом.

Вы можете признать печальные времена, которые переживаете сейчас, но не забывайте смотреть в будущее.

Это будет так мило из-за всего, через что ты сейчас проходишь.

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