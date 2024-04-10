У процесі розвитку розсада помідорів, перцю та інших овочів може зупинитись у рості і врожай опиниться під великою загрозою – дізнайтеся, як цього не допустити.

Чому не росте розсада помідорів, перцю, баклажанів та інших овочів – з цією проблемою так чи інакше стикалися всі городники, садівники і дачники. Навіть досвідчені.

Хтось через брак досвіду, а хтось з інших причин. Наприклад, намагаючись зекономити.

Так, про свою помилку при вирощуванні розсади овочів розповіли у родині досвідчених господарів Гризлових.

За словами подружжя, під час посіву їм не вистачило трішки торфу, щоб присипати поверх насіння в касетах.

«Щоб не купляти тюк субстрату, ми вирішили зекономити та докупили невеличкий мішечок бюджетного варіанту. Про що потім дуже пожалкували. Бо наша розсада погано взійшла через неякісну землю», - розповіли господарі на своїй сторінці в Інстаграм.

Чому не росте розсада помідорів і перцю.

В сім’ї Гризлових радять усім городникам і дачникам під час посіву приділяти особливу увагу вибору субстрату торфу.

Так, необхідно віддавати перевагу перевіреним виробникам, які гарантують контроль за якістю торфу, відповідну кислотність та наявність необхідних елементів.

«Не забувайте звертати увагу на дату виготовлення суміші та термін її зберігання. Чим вона свіжіша, тим краще для рослин», - закликає сім’я Гризлових.

Господарі підкреслюють, що грунт має бути як пух.

«Це дуже важливо для схожості насіння та розвитку рослини на початковому етапі. Він забезпечує необхідну повітропроникність та вологоємність (вологість має бути в середньому 60%)», - кажуть господарі.

Чому не росте розсада помідорів і перцю.

Додамо, що розсада помідорів, перцю та інших овочів може зупинитись у розвитку також через помилки у поливі, підживленні, температурному режимі, освітленні.

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