В процессе развития рассада помидоров, перца и других овощей может остановиться в росте и урожай окажется под большой угрозой – узнайте, как этого не допустить.

Почему не растет рассада помидоров, перца, баклажанов и других овощей – с этой проблемой так или иначе сталкивались все огородники, садоводы и дачники. Даже опытные.

Кто-то из-за недостатка опыта и знаний, а кто-то по другим причинам. Например, пытаясь сэкономить.

Так, о своей ошибке при выращивании рассады овощей рассказали в семье опытных хозяев Грызловых.

По словам супругов, во время посева им не хватило немного торфа, чтобы присыпать поверх семян в кассетах.

"Чтобы не покупать тюк субстрата, мы решили сэкономить и докупили небольшой мешочек бюджетного варианта. О чем потом очень пожалели. Потому что наша рассада плохо взошла из-за некачественной земли», - рассказали хозяева на своей странице в Инстаграм.

Почему не растет рассада помидоров и перца.

В семье Грызловых советуют всем огородникам и дачникам во время посева уделять особое внимание выбору субстрата торфа.

Так, необходимо отдавать предпочтение проверенным производителям, которые гарантируют контроль качества торфа, соответствующую кислотность и наличие необходимых элементов.

«Не забывайте обращать внимание на дату изготовления смеси и срок ее хранения. Чем она свежее, тем лучше для растений», - призывает семья Грызловых.

Хозяева подчеркивают, что почва должна быть как пух.

"Это очень важно для всхода семян и развития растения на начальном этапе. Он обеспечивает необходимую воздухопроницаемость и влагоемкость (влажность должна быть в среднем 60%)», – говорят хозяева.

Почему не растет рассада помидоров и перца |

Добавим, что рассада помидоров, перца и других овощей может остановиться в развитии также из-за ошибок в поливе, подкормке, температурном режиме, освещении.

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