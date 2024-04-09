Представники міської адміністрації підтвердили, що часткову компенсацію витрат розраховано на 2024 рік.

Адміністрація міста Білгород-Дністровськ на Одещині затвердила програму компенсаційних виплат на комунальні послуги, за якою громадяни зможуть отримати часткову компенсацію лише за дві комунальні послуги. Представники Білгород-Дністровської міської ради у Facebook повідомили, хто зможе отримати грошову допомогу, і які для цього є умови.

Ця програма спрямована на пенсіонерів та осіб зі статусом малозабезпечених, які мешкають у цьому місті. Згідно з ухваленою програмою, матеріальні компенсації будуть надаватися вразливим верствам населення для оплати послуг з водопостачання та водовідведення. Представники міської адміністрації підтвердили, що ця ініціатива розрахована на 2024 рік.

"Затверджено програму на 2024 рік щодо компенсаційних виплат на комунальні послуги, зокрема забезпечення соціально незахищеним жителям міста, літнім городянам компенсації за послуги з водопостачання та водовідведення", – зазначили представники міської адміністрації.

Умови отримання компенсації передбачають, що громадяни, які претендують на ці виплати, повинні бути зареєстровані на території Білгород-Дністровської громади, мати дохід, що не перевищує 4000 гривень, а також не мати заборгованості за комунальні послуги або вже укласти договір про реструктуризацію боргу.

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