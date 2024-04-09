Для отримання грошової допомоги слід звертатися до місцевої спільноти або до відділу соціального захисту населення для включення вас до списку одержувачів допомоги.

Українські сім'ї, які постраждали від війни, отримують можливість отримати тимчасову грошову допомогу. Протягом трьох місяців кожен член сім'ї отримуватиме 3600 гривень, що в сумі складатиме 10 800 гривень. Про це йдеться на сайті благодійного фонду Єдність за майбутнє.

Грошова допомога адресована сім'ям з дітьми до 18 років, які проживають на території Чернігівської, Сумської та Харківської областей і перебувають у складних життєвих обставинах.

"Максимальна кількість осіб у сім'ї, які можуть отримати допомогу, - 5 осіб. Максимальна сума - 54 000 гривень на 5 осіб протягом трьох місяців", - йдеться у повідомленні.

Отримати грошову допомогу можуть воїни-учасники бойових дій, місцеві мешканці, а також особи, які повернулися додому. За умови, що доход на душу населення становить менше 5400 гривень. Також потрібно відноситися до вразливої категорії населення:

сім'ї з дітьми з інвалідністю;

сім'ї, що виховують одного чи кількох дітей;

сім'ї, де один з батьків має інвалідність;

одинокі батьки;

сім'ї, де пенсіонери є опікунами дітей віком до 18 років.

Для отримання грошової допомоги слід звертатися до місцевої громади або до відділу соціального захисту населення для включення вас до списку отримувачів допомоги. Фонд підписав Меморандуми з місцевими громадами про співпрацю щодо надання багатоцільової грошової допомоги.

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