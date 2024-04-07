Перерахунок пенсій пенсіонерам відбудеться раніше, а підвищені виплати українці отримають лише у червні - тобто через два місяці,

З початку квітня українські пенсіонери, які продовжили працювати після призначення на заслужений відпочинок та набули щонайменше 24 місяці додаткового стажу, отримають перерахунок пенсій. Це перерахунок за квітень і травень буде здійснений з заднім числом, починаючи з червня 2024 року. Про це повідомили у ПФУ.

За повідомленням Пенсійного фонду України, перерахунок пенсій автоматично проведуть для тих, хто продовжував працювати після призначення або перерахунку пенсії. Важливою умовою є наявність 24 місяців страхового стажу на 1 березня 2024 року.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам відбудеться 1 квітня 2024 року, після надходження відомостей про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (дедлайн - до 10 травня).

Крім того, підвищення мінімальної зарплати спричинить перерахунок частини пенсій. Це стосується пенсій для українців у віці від 65 років, які набули відповідний стаж. Закон гарантує їм виплату у розмірі 40% від мінімальної зарплати. Наразі це 2840 грн, а з 1 квітня - 3200 грн. Також зміниться розмір деяких інших платежів та лімітів.

Нагадаємо, що в Україні за зарплати, розмір якої буде втричі вищим за середню, пенсія становитиме всього 14 тис. грн. Для більшості українців такий розмір пенсії недосяжний.

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