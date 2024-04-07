Якщо ваші повідомлення та дзвінки не доходять до друзів, родичів чи колег, є ймовірність, що номер телефону заблокований.

Звичайно, залежно від обставин той, хто вас заблокував на телефоні, може не захотіти вам про це сказати – або у вас все одно може не мати можливості зв'язатися з ним, щоб запитати.

Однак, в інших випадках хтось міг заблокувати вас на телефоні випадково.

У будь-якому випадку, гарною новиною є те, що ви можете дізнатися, чи заблокував вас хтось.

Ось як користувачі телефонів Android можуть перевірити, чи це так.

Як перевірити, чи перебуваєте ви у списку «заблокованих номерів» людини?

Якщо ви розмовляєте з людиною, яка могла заблокувати вас, досить легко перевірити, чи заблоковані ви, за допомогою його телефону – звичайно, з його дозволу.

Якщо вони також використовують телефон Android, їм необхідно відкрити програму «Контакти», отримати доступ до меню його налаштувань (воно буде розташоване трохи по-різному в залежності від телефону) та натиснути «Заблоковані номери».

Якщо вони є користувачем телефону iPhone, натомість їм потрібно перейти до «Параметри», потім «Телефон», потім «Заблоковані контакти».

У випадку, коли ваш номер є у списку, це означає, що ви були заблоковані телефоном.

Видаливши його зі списку, ваші дзвінки та повідомлення знову потраплять на їхній телефон.

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