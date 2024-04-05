Если вы хотите быть уверенным, что ваш телефон никогда не будет взломан, избегайте загрузки каких-либо приложений, кроме Google Play Store или Apple App Store.

Однако даже при использовании обычных магазинов приложений перед загрузкой на телефон выполните поиск в Google по названию приложения и разработчика, чтобы убедиться в его безопасности.

Как узнать, что ваш телефон прослушивают?

Если кто-то получит доступ к вашему телефону, он потенциально может отправлять поддельные электронные письма, читать ваши личные сообщения, записывать ваши звонки и совершать любые другие действия.

Плохое время автономной работы.

Если ваш телефон постоянно перегревается, казалось бы, без всякой причины, а аккумулятор быстро разряжается без видимой причины, возможно, ваш телефон взломан.

2. Странные звуки.

Высокий гул или странные пульсирующие помехи на линии могут быть признаком того, что ваши разговоры записываются. Если вы слышите статические или другие странные звуки, такие как щелчки или звуковые сигналы, даже когда вы никому не звоните, это еще один признак, особенно когда ваш телефон прослушивается.

3. Аномально высокий уровень использования данных.

Шпионские и вредоносные программы обычно используют большой объем данных, поскольку они постоянно отправляют информацию тому, кто взломал ваше устройство. Если значки вашего местоположения или данных в верхней части экрана регулярно перемещаются или загораются, это может быть признаком того, что кто-то отправляет данные с вашего телефона или управляет ими удаленно.

4. Необычная активность.

Если ваш телефон не выключается, это может быть признаком того, что его прослушивают. Самопроизвольное выключение — еще один признак проблемы. При выключении телефона проверьте, продолжает ли подсветка гореть, даже если телефон выключен, или выключение вообще не происходит.

Чтобы избежать прослушивания телефона загрузите надежные антивирусные приложения и регулярно используйте их.

Использование VPN для сокрытия вашего истинного IP-адреса может затруднить определение вашего местоположения тому, кто пытается вас отследить.

Читайте также:

Как превратить смартфон в пульт от телевизора: простая инструкция

Как увеличить громкость музыки на iPhone: секреты, о которых не все знают

Чтобы не выбросить на помойку: как на самом деле заряжать телефон от автомобильного прикуривателя