Если ваши сообщения и звонки не доходят до друзей, родственников или коллег, есть вероятность, что ваш номер телефона заблокирован.

Конечно, в зависимости от обстоятельств тот, кто вас заблокировал на телефоне, может не захотеть вам об этом сказать – или у вас все равно может не быть возможности связаться с ним, чтобы спросить.

Однако в других случаях кто-то мог заблокировать вас на телефоне случайно.

В любом случае, хорошей новостью является то, что вы можете узнать, заблокировал ли вас кто-то.

Вот как пользователи телефонов Android могут проверить, так ли это.

Как проверить, находитесь ли вы в списке «заблокированных номеров» человека?

Если вы разговариваете с человеком, который мог вас заблокировать, достаточно легко проверить, заблокированы ли вы, с помощью его телефона – конечно, с его разрешения.

Если они также используют телефон Android, им необходимо открыть приложение «Контакты», получить доступ к меню его настроек (оно будет расположено немного по-разному в зависимости от телефона) и нажать «Заблокированные номера».

Если они являются пользователем телефона iPhone, вместо этого им нужно перейти в «Настройки», затем «Телефон», затем «Заблокированные контакты».

В случае, когда ваш номер есть в списке, это означает, что вы были заблокированы их телефоном.

Удалив его из списка, ваши звонки и сообщения снова попадут на их телефон.

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