Батареї на телефоні згодом погіршуються, але ви можете мінімізувати цей ефект, скориставшись порадами експертів.

Спочатку у акумулятора вашого телефону може бути запас енергії, але з часом ви виявите, що до обіду батарея розряджена наполовину.

Як зарядити телефон?

Золоте правило — більшість часу тримати акумулятор телефону зарядженим на рівні від 30% до 90%. Заряджайте телефон, коли заряд впаде нижче 50%, але вимкніть його до того, як він досягне 100%.

З цієї причини вам, можливо, захочеться залишити заряджати телефон увімкненим на ніч.

Збільшення останньої зарядки з 80 до 100 % призводить до швидшого старіння літій-іонного акумулятора.

Можливо, краще зарядитися вранці, за сніданком чи на робочому столі. Таким чином, легше стежити за відсотком заряду батареї під час заряджання телефону.

Користувачі iOS можуть використовувати програму «Ярлики», щоб встановити повідомлення, коли рівень заряду батареї досягне певного відсотка. Це робиться на вкладці "Автоматизація", а потім "Рівень заряду батареї".

Повне перезаряджання телефону не є фатальним для акумулятора телефону, і здається майже нелогічним не робити цього, але повне підзаряджання щоразу при зарядці скорочує термін його служби.

На який відсоток потрібно заряджати телефон?

Це зрозуміло, якщо ви хочете, щоб ваш телефон починав день на 100%, щоб він працював якнайдовше, особливо протягом дня, коли він вам потрібен для навігації та інших життєво важливих завдань.

Однак, якщо ви знаєте, що збираєтеся провести вдома весь день і вам, наприклад, не знадобиться повна потужність телефону, вам слід спробувати зарядити його приблизно до 80%.

Його, як і раніше, має вистачити на цілий день, і він знижує навантаження на батарею, допомагаючи їй прослужити довше.

Аналогічно, на іншому кінці шкали не дозволяйте заряду акумулятора опускатися нижче 20%.

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