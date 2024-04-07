Батареи на телефоне со временем ухудшаются, но вы можете минимизировать этот эффект, воспользовавшись советами экспертов.

Поначалу у аккумулятора вашего телефона может быть запас энергии, но со временем вы обнаружите, что к обеду ваша батарея разряжена наполовину.

Как следует заряжать телефон?

Золотое правило — большую часть времени держать аккумулятор телефона заряженным на уровне от 30% до 90%. Заряжайте телефон, когда заряд упадет ниже 50%, но отключите его до того, как он достигнет 100%.

По этой причине вам, возможно, захочется оставить заряжать телефон включенным на ночь.

Увеличение последней зарядки с 80 до 100 % приводит к более быстрому старению литий-ионного аккумулятора.

Возможно, лучше подзарядиться утром, за завтраком или на рабочем столе. Таким образом, легче следить за процентом заряда батареи во время зарядки телефона.

Пользователи iOS могут использовать приложение «Ярлыки», чтобы установить уведомление, когда уровень заряда батареи достигнет определенного процента. Это делается на вкладке «Автоматизация», а затем «Уровень заряда батареи».

Полная перезарядка телефона не является фатальной для аккумулятора телефона, и кажется почти нелогичным не делать этого, но полная подзарядка каждый раз при зарядке сокращает срок его службы.

На какой процент следует заряжать телефон?

Это понятно, если вы хотите, чтобы ваш телефон начинал день на 100%, чтобы он работал как можно дольше, особенно в течение дня, когда он вам нужен для навигации и других жизненно важных задач.

Однако, если вы знаете, что собираетесь провести дома весь день и вам, например, не понадобится полная мощность телефона, вам следует попробовать зарядить его примерно до 80%.

Его по-прежнему должно хватить на целый день, и он снижает нагрузку на батарею, помогая ей прослужить дольше.

Аналогичным образом, на другом конце шкалы не позволяйте заряду аккумулятора телефона опускаться ниже 20%.

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