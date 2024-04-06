У наш час телефони також уразливі для зараження вірусом, як і комп'ютер, і якщо ваш пристрій заразиться - це може принести проблеми.

Ось як можна виявити та видалити шкідливе програмне забезпечення для Android, а також перевірити, що на вашому телефоні немає вірусів.

Ось головні ознаки того, що на вашому телефоні може бути вірус:

Швидка втрата даних. Однією з перших ознак того, що на вашому телефоні є вірус, є швидка втрата даних. Віруси часто виконують безліч завдань у фоновому режимі, поглинаючи ваші дані.

Вспливаючі вікна. Як і у випадку з комп'ютерами, ознакою того, що на вашому телефоні може бути шкідливе програмне забезпечення, є велика кількість спливаючих вікон.

Розряджається батарея. Ваша батарея раптово розряджається, і ви не знаєте чому? Можливо, це пов'язано із вірусом на телефоні.

Незрозумілі витрати. Оскільки ці телефонні віруси часто використовують дані, ви можете помітити несподівані витрати.

Дивні програми. Якщо ви коли-небудь помітили на своєму телефоні програму, яка не завантажували, швидше за все, на вашому смартфоні вірус.

Як видалити зловмисне програмне забезпечення на вашому пристрої?

Перше, що вам потрібно зробити, це видалити всі сумнівні програми.

Як тільки вони зникнуть, слід перезавантажити телефон.

Не завантажуйте сторонні несхвалені програми, і ви збережете свій пристрій у безпеці. Ваш телефон також повинен мати антивірус.

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