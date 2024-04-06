В наше время телефоны так же уязвимы для заражения вирусом, как и компьютер, и если ваше устройство заразится - это может принести проблемы.

Вот как можно обнаружить и удалить вредоносное ПО для Android, а также проверить, что на вашем телефоне нет вирусов.

Вот главные признаки того, что на вашем телефоне может быть вирус:

Быстрая потеря данных. Одним из первых признаков того, что на вашем телефоне есть вирус, является быстрая потеря данных. Вирусы часто выполняют множество задач в фоновом режиме, поглощая ваши данные.

Всплывающие окна. Как и в случае с компьютерами, признаком того, что на вашем телефоне может быть вредоносное ПО, является обилие всплывающих окон.

Разряжается батарея. Ваша батарея внезапно разряжается, и вы не знаете, почему? Возможно, это связано с вирусом на телефоне.

Необъяснимые расходы. Поскольку эти телефонные вирусы часто используют ваши данные, вы можете заметить неожиданные расходы.

Странные приложения. Если вы когда-нибудь заметили на своем телефоне приложение, которое не загружали, скорее всего, на вашем смартфоне вирус.

Как удалить вредоносное ПО на вашем устройстве?

Первое, что вам следует сделать, это удалить все сомнительные приложения.

Как только они исчезнут, вам следует перезагрузить телефон.

Не загружайте сторонние неодобренные приложения, и вы сохраните свое устройство в безопасности. Ваш телефон также должен иметь антивирус.

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