Скористайтеся цими порадами щодо усунення несправностей, щоб знову запустити ваш iPhone або Android.

Ви можете нервувати, виявивши, що телефон не вмикається, особливо якщо на нього більше немає гарантії.

Зрештою, в наш час важко обійтися без смартфона.

Однак, як би не було привабливо оголосити свій телефон мертвим і в паніці купити новий пристрій, вам слід утриматися.

Ось кілька кроків усунення несправностей, які ви можете виконати, щоб перевірити, чи живий ваш iPhone або Android.

Перевірте наявність ушкоджень.

Ви нещодавно впустили телефон, і тепер він не вмикається? Хорошо огляньте свій телефон, щоб визначити, чи є якісь помітні пошкодження.

2. Спробуйте увімкнути телефон.

Ймовірно, ви вже це зробили, але спробуйте увімкнути телефон, якщо впевнені, що це безпечно. Утримуйте кнопку живлення та подивіться, чи відчуєте ви вібрацію. Ви також можете спробувати викликати Siri, Google Assistant або Bixby, якщо ви використовуєте голосовий помічник.

3. Спробуйте зарядити акумулятор.

Якщо з телефоном немає очевидних проблем, можливо, у нього просто розряджений акумулятор. Спробуйте зарядити пристрій. Якщо він дійсно розряджений, пристрій не обов'язково засвітиться одразу.

Телефон, що працює, буде вібрувати, коли він підключений до мережі, або показувати візуальну індикацію про те, що він заряджається, навіть якщо акумулятор розряджений.

4. Виконайте перезапуск.

Можливо, через збій програмного забезпечення екран став чорним, але в іншому телефон все ще увімкнено. Якщо ви виявите, що телефон завис, виконайте примусовий перезапуск, щоб пристрій знову запрацював.

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