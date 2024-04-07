Воспользуйтесь этими советами по устранению неполадок, чтобы снова запустить ваш iPhone или устройство Android.

Вы можете нервничать, обнаружив, что телефон не включается, особенно если на него больше нет гарантии.

В конце концов, в наше время сложно обойтись без работающего смартфона.

Однако, как бы ни было заманчиво объявить свой телефон мертвым и в панике купить новое устройство, вам следует воздержаться.

Вот несколько шагов по устранению неполадок, которые вы можете выполнить, чтобы проверить, жив ли ваш iPhone или устройство Android.

Проверьте наличие физических повреждений.

Вы недавно уронили телефон, и теперь он не включается? Хорошенько осмотрите свой телефон, чтобы определить, есть ли какие-либо заметные повреждения.

2. Попробуйте включить телефон.

Вероятно, вы уже это сделали, но попробуйте включить телефон, если уверены, что это безопасно. Удерживайте кнопку питания и посмотрите, почувствуете ли вы вибрацию. Вы также можете попробовать вызвать Siri, Google Assistant или Bixby, если используете голосовой помощник.

3. Попробуйте зарядить аккумулятор.

Если с вашим телефоном нет очевидных проблем, возможно, у него просто разряжен аккумулятор. Попробуйте зарядить устройство. Если он действительно разряжен, устройство не обязательно засветится сразу.

Работающий телефон будет вибрировать, когда он подключен к сети, или показывать визуальную индикацию о том, что он заряжается, даже если аккумулятор разряжен.

4. Выполните принудительный перезапуск.

Возможно, из-за сбоя программного обеспечения экран стал черным, но в остальном телефон все еще включен. Если вы обнаружите, что телефон завис, выполните принудительный перезапуск, чтобы устройство снова заработало.

Читайте также:

Как превратить смартфон в пульт от телевизора: простая инструкция

Как увеличить громкость музыки на iPhone: секреты, о которых не все знают

Чтобы не выбросить на помойку: как на самом деле заряжать телефон от автомобильного прикуривателя