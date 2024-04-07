Вы можете нервничать, обнаружив, что телефон не включается, особенно если на него больше нет гарантии.
В конце концов, в наше время сложно обойтись без работающего смартфона.
Однако, как бы ни было заманчиво объявить свой телефон мертвым и в панике купить новое устройство, вам следует воздержаться.
Вот несколько шагов по устранению неполадок, которые вы можете выполнить, чтобы проверить, жив ли ваш iPhone или устройство Android.
- Проверьте наличие физических повреждений.
Вы недавно уронили телефон, и теперь он не включается? Хорошенько осмотрите свой телефон, чтобы определить, есть ли какие-либо заметные повреждения.
2. Попробуйте включить телефон.
Вероятно, вы уже это сделали, но попробуйте включить телефон, если уверены, что это безопасно. Удерживайте кнопку питания и посмотрите, почувствуете ли вы вибрацию. Вы также можете попробовать вызвать Siri, Google Assistant или Bixby, если используете голосовой помощник.
3. Попробуйте зарядить аккумулятор.
Если с вашим телефоном нет очевидных проблем, возможно, у него просто разряжен аккумулятор. Попробуйте зарядить устройство. Если он действительно разряжен, устройство не обязательно засветится сразу.
Работающий телефон будет вибрировать, когда он подключен к сети, или показывать визуальную индикацию о том, что он заряжается, даже если аккумулятор разряжен.
4. Выполните принудительный перезапуск.
Возможно, из-за сбоя программного обеспечения экран стал черным, но в остальном телефон все еще включен. Если вы обнаружите, что телефон завис, выполните принудительный перезапуск, чтобы устройство снова заработало.
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