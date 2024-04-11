Використовуйте цей посібник, щоб виростити абрикосові дерева і зібрати врожай власних фруктів.

Абрикоси - одні з ранніх квітучих кісточкових фруктів, цвітуть раніше вишневих і персикових дерев.

Абрикоси вітає весну вишуканими білими та рожевими квітами, які наповнять ароматом ваше подвір'я.

Де посадити абрикосове дерево?

Достатня кількість сонячного світла та добре дренований ґрунт є ключем до вирощування абрикосових дерев. Найкраще місце для посадки отримує щонайменше вісім годин прямого сонячного світла на день.

Пам'ятайте про довколишні дерева та будівлі, які можуть відкидати тінь на сусіднє абрикосове дерево.

Як і коли посадити абрикосове дерево навесні?

Садіть абрикосові дерева навесні, як тільки можна буде обробити ґрунт, щоб дати їм можливість укоренитися до літньої спеки. Абрикосові дерева доступні як рослини з голою кореневою системою, так і рослини, вирощені в контейнерах.

Якщо у вас є вибір, оберіть рослину абрикоса, вирощену в контейнері, щоб її було легше посадити і вкоренити.

Більшість сортів абрикоса самоплідні: для отримання плодів достатньо лише одного дерева. Проте садівники виявили, що дерево стабільно даватиме більший урожай, якщо поруч посадити інший сорт абрикосу.

Купуючи ознайомтеся з описом сорту абрикоса, щоб дізнатися, який сорт може збільшити врожайність фруктів.

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