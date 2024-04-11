Используйте это руководство, чтобы вырастить абрикосовые деревья и собрать урожай собственных фруктов.

Абрикосы- одни из самых ранних цветущих косточковых фруктов, цветут раньше вишневых и персиковых деревьев.

Абрикосы приветствует весну изысканными белыми и розовыми цветами, которые наполнят ароматом ваш двор.

Где посадить абрикосовое дерево?

Достаточное количество солнечного света и хорошо дренированная почва являются ключом к выращиванию абрикосовых деревьев. Лучшее место для посадки получает как минимум восемь часов прямого солнечного света в день.

Помните о близлежащих деревьях и зданиях, которые могут отбрасывать тень на соседнее абрикосовое дерево.

Как и когда посадить абрикосовое дерево весной?

Сажайте абрикосовые деревья весной, как только можно будет обработать почву, чтобы дать им возможность укорениться до летней жары. Абрикосовые деревья доступны как растения с голой корневой системой, так и растения, выращенные в контейнерах.

Если у вас есть выбор, выберите растение абрикоса, выращенное в контейнере, чтобы его было легче посадить и укоренить.

Большинство сортов абрикоса самоплодны: для получения плодов достаточно всего одного дерева. Однако исследователи обнаружили, что дерево будет стабильно давать больший урожай, если рядом посадить другой сорт абрикоса.

При покупке ознакомьтесь с описанием сорта абрикоса, чтобы узнать, какой сорт может увеличить урожайность фруктов.

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