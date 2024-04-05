Якщо ви хочете багатий урожай огірків і тривалий урожай, рекомендуємо садити огірки за місячним календарем в найбільш сприятливі дні зростаючого місяця.

Місячний календар посадки огірків на квітень 2024 року, категорично не рекомендується садити огірки в повний місяць або молодик.

Садити огірки з розсади в грунт найкраще на Місяці, що росте, в середині першої або другої чверті - в 8, 9, 11 або 6-й місячні дні.

Огірок на 90% складається з води, а це означає, що Місяць чинить на нього сильний вплив.

Сприятливі дні місячного календаря для посадки огірків на квітень 2024 року:

15 квітня (8 місячний день)

16 квітня (9 місячний день)

18 квітня (11 місячний день)

Вдалі дні місячного календаря для посадки огірків на квітень 2024 року:

10 квітня (3 місячний день)

11 квітня (4 місячний день)

12 квітня (5 місячний день)

17 квітня (10 місячний день)

Нейтральні дні місячного календаря для посадки огірків на квітень 2024 року:

9 квітня (2 місячний день)

13 квітня (6 місячний день)

14 квітня (7 місячний день)

19 квітня (12 місячний день)

Невдалі дні місячного календаря для посадки огірків на квітень 2024 року:

1 квітня (23 місячний день)

2 квітня (24 місячний день)

3 квітня (25 місячний день)

4 квітня (26 місячний день)

5 квітня (27 місячний день)

8 квітня (30 місячний день)

20 квітня (13 місячний день)

23 квітня (16 місячний день)

24 квітня (17 місячний день)

25 квітня (18 місячний день)

26 квітня (19 місячний день)

27 квітня (20 місячний день)

28 квітня (21 місячний день)

29 квітня (22 місячний день)

30 квітня (23 місячний день)

Найгірші дні місячного календаря для посадки огірків на квітень 2024 року:

6 квітня (28 місячний день)

7 квітня (29 місячний день)

21 квітня (14 місячний день)

22 квітня (15 місячний день)

Останні новини України:

Як посадити картоплю, щоб отримати добрий урожай: є кілька простих секретів.

Також повідомлялося, у чому потрібно вимочити насіння перед посадкою.

Як виростити ранню редиску, щоб вона виросла смачною.