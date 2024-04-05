Если вы хотите богатый урожай огурцов и длительный урожай, рекомендуем сажать огурцы по Лунному календарю в наиболее благоприятные дни растущей луны.

Лунный календарь посадки огурцов на апрель 2024 года, категорически не рекомендуется сажать огурцы в полнолуние или новолуние.

Сажать огурцы из рассады в грунт лучше всего на растущей Луне в середине первой или второй четверти – в 8, 9, 11 или 6-й лунные дни.

Огурец на 90% состоит из воды, а это значит, что Луна оказывает на него сильное влияние.

Благоприятные дни лунного календаря для посадки огурцов на апрель 2024 года:

15 апреля (8 лунный день)

16 апреля (9 лунный день)

18 апреля (11 лунный день)

Удачные дни лунного календаря для посадки огурцов на апрель 2024 года:

10 апреля (3 лунный день)

11 апреля (4 лунный день)

12 апреля (5 лунный день)

17 апреля (10 лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для посадки огурцов на апрель 2024 года:

9 апреля (2 лунный день)

13 апреля (6 лунный день)

14 апреля (7 лунный день)

19 апреля (12 лунный день)

Неудачные дни лунного календаря для посадки огурцов на апрель 2024 года:

1 апреля (23 лунный день)

2 апреля (24 лунный день)

3 апреля (25 лунный день)

4 апреля (26 лунный день)

5 апреля (27 лунный день)

8 апреля (30 лунный день)

20 апреля (13 лунный день)

23 апреля (16 лунный день)

24 апреля (17 лунный день)

25 апреля (18 лунный день)

26 апреля (19 лунный день)

27 апреля (20 лунный день)

28 апреля (21 лунный день)

29 апреля (22 лунный день)

30 апреля (23 лунный день)

Худшие дни лунного календаря для посадки огурцов на апрель 2024 года:

6 апреля (28 лунный день)

7 апреля (29 лунный день)

21 апреля (14 лунный день)

22 апреля (15 лунный день)

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