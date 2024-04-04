Главное – посадить картофель согласно лунному календарю, который составлен на апрель 2024 года.

Картофель лучше всего сажать на растущую луну: первую фазу луны.

Оптимально сажать картофель в 3-й или 5-й лунный день.

Благоприятные дни лунного календаря для посадки картофеля на апрель 2024 года:

10 апреля (3 лунный день)

11 апреля (4 лунный день)

13 апреля (6 лунный день)

14 апреля (7 лунный день)

15 апреля (8 лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для посадочного картофеля на апрель 2024 года:

9 апреля (2 лунный день)

12 апреля (5 лунный день)

16 апреля (9 лунный день)

17 апреля (10 лунный день)

18 апреля (11 лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для посадочного картофеля на апрель 2024 года:

8 апреля (30 лунный день)

19 апреля (12 лунный день)

20 апреля (13 лунный день)

21 апреля (14 лунный день)

Неудачные дни лунного календаря для посадки картофеля на апрель 2024 года:

3 апреля (25 лунный день)

4 апреля (26 лунный день)

5 апреля (27 лунный день)

6 апреля (28 лунный день)

7 апреля (29 лунный день)

22 апреля (15 лунный день)

23 апреля (16 лунный день)

24 апреля (17 лунный день)

25 апреля (18 лунный день)

26 апреля (19 лунный день)

Худшие дни лунного календаря для выращивания картофеля на апрель 2024 года:

1 апреля (23 лунный день)

2 апреля (24 лунный день)

27 апреля (20 лунный день)

28 апреля (21 лунный день)

29 апреля (22 лунный день)

30 апреля (23 лунный день)

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