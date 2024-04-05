Смартфони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, використовуючи їх для перегляду відео, дзвінків та інших звичайних завдань. Однак не багато хто знає, що сучасний мобільний телефон можна використовувати як ваги. Хоча, звісно, ​​не можна зважити на ньому десятки кілограмів, але виміряти потрібну кількість круп, цукру чи впізнати вагу яблука цілком реально.

Метод досить простий і якщо вам цікава така можливість, ви можете спробувати його у справі, дотримуючись простих рекомендацій після встановлення одного з доступних програм.

Суть полягає в тому, що у сучасних смартфонах є гіроскоп, який використовується для виміру ваги різних предметів. Гіроскопи зазвичай використовуються для визначення положення телефону у просторі. Але як це пов'язано із вагами? Тут на допомогу приходить фізика. Згідно із законом Гука, будь-яке деформоване тіло має вагу, рівну силі, яка була застосована до нього.

Щоб скористатися функцією ваги на смартфоні, потрібно скачати програму Weight Scale Estimator і взяти пляшку води об'ємом 0,5 літра та два аркуші паперу формату A4. З листів потрібно зробити гармошку та покласти її на рівну поверхню. Потім кладемо смартфон на гармошку так, щоб верхні краї гармошки та смартфона були на одній лінії.

Відкриваємо додаток та вибираємо одиницю виміру ваги (кг). Потім переходимо в розділ Calibration weight і вказуємо вагу калібрувального вантажу - 0,5 кг. Після цього натискаємо Set і повертаємось на головний екран.

Пляшка з водою потрібна для калібрування. Щоб це зробити правильно, ставимо її на центр кола, який з'явиться на дисплеї, і чекаємо на повідомлення з вимогою зрушити пляшку. Якщо калібрування пройшло успішно, з'явиться напис "Success". Тепер на смартфоні можна важити різні предмети.

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