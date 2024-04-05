Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, используя их для просмотра видео, звонков и других обычных задач. Однако не многие знают, что современный мобильный телефон можно использовать как весы. Хотя, конечно, нельзя взвесить на нем десятки килограммов, но измерить нужное количество круп, сахара или узнать вес яблока — вполне реально.

Метод довольно прост и если вам интересна такая возможность, вы можете попробовать его в деле, следуя простым рекомендациям после установки одного из доступных приложений.

Суть заключается в том, что в современных смартфонах есть гироскоп, который используется для измерения веса различных предметов. Гироскопы обычно используются для определения положения телефона в пространстве. Но как это связано с весами? Здесь на помощь приходит физика. Согласно закону Гука, любое деформированное тело имеет вес, равный силе, которая была применена к нему.

Чтобы воспользоваться функцией весов на смартфоне, нужно скачать приложение Weight Scale Estimator и взять бутылку воды объемом 0,5 литра и два листа бумаги формата A4. Из листов нужно сделать гармошку и положить ее на ровную поверхность. Затем кладем смартфон на гармошку так, чтобы верхние края гармошки и смартфона были на одной линии.

Открываем приложение и выбираем единицу измерения веса (кг). Затем переходим в раздел Calibration weight и указываем вес калибровочного груза — 0,5 кг. После этого нажимаем Set и возвращаемся на главный экран.

Бутылка с водой нужна для калибровки. Чтобы это сделать правильно, ставим ее на центр круга, который появится на дисплее, и ждем сообщения с требованием сдвинуть бутылку. Если калибровка прошла успешно, появится надпись "Success". Теперь на смартфоне можно взвешивать разные предметы.

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