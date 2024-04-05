Незважаючи на те, що баклажани складно вирощувати в більш прохолодних місцях, вони чудово почуваються в теплу погоду.

Дізнайтеся, як вирощувати баклажани і додайте цей прекрасний овоч у свій город і на стіл.

Як виростити баклажани?

Виберіть найкраще місце для вирощування баклажанів.

Баклажани воліють сонячні місця з добре дренованим ґрунтом, багатим на органічні речовини.

Важливо міняти місця, де ви саджаєте баклажани та інші представники сімейства пасльонових (наприклад, картопля та помідори), щоб запобігти появі ґрунтових шкідників та хвороб.

2. Виберіть сорт баклажанів, який відповідає вашим потребам.

Сорти баклажанів розрізняються за розміром, формою, кольором та часом дозрівання

3. Як виростити баклажани? Баклажани люблять теплу погоду, тому не садіть їх ранньою весною аж до стабільного тепла.

Пересаджуйте розсаду баклажанів у город, коли температура ґрунту становить не менше 21°C, при денній температурі не нижче 21°C та нічній температурі вище 10°С.

4. Догляд за рослинами протягом усього сезону.

Забезпечте баклажанам постійний запас вологи, але не допускайте розмокання ґрунту. Плоди будуть дрібними та гіркими, якщо баклажани недостатньо поливати.

Баклажанам також потрібне добриво, щоб добре плодоносити.

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