Дізнайтеся, як вирощувати полуницю самостійно і збирати її на піку стиглості та смаку прямо з саду чи городу.

Магазинна полуниця не може зрівнятися з домашньою за смаком та солодощами.

Знайдіть сонячне місце у своєму саду і навчитеся вирощувати полуницю самостійно.

Ось головні поради досвідчених городників, як виростити полуницю.

Виберіть сорт полуниці, що відповідає вашому клімату та уподобанням.

У червні збирає один великий урожай ягід (зазвичай). Червневі види зацвітають, коли тривалість дня менше 10 годин на добу.

2. Садити полуницю у потрібний час.

Полуниця чутлива до морозів, вони віддають перевагу стабільно теплій температурі. У більшості регіонів полуницю саджають провесною, коли земля готова до обробки.

3. Виберіть найкраще місце для посадки полуниці.

Полуниці потрібний багатий, добре дренований, злегка кислий грунт і повне сонце. Обробіть ґрунт і видаліть усі бур'яни. Поліпшіть ґрунт органічними речовинами та компостом.

4. Саджаємо полуницю правильно.

Купуйте здорові коронки та саджанці в розплідниках, щоб уникнути хвороб, властивих полуниці. Садіть рослини полуниці на відстані одна від одної, намагаючись не засипати крону.

5. Добре мульчуйте полуницю.

Мульчуйте полуницю шаром органічної мульчі (солома, газета, листя тощо).

6. Правильно поливайте та удобрюйте полуницю.

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