Узнайте, как выращивать клубнику самостоятельно и собирать ее на пике спелости и вкуса прямо из сада или огорода.

Магазинная клубника не может сравниться с домашней по вкусу и сладости.

Найдите солнечное место в своем саду и научитесь выращивать клубнику самостоятельно.

Вот главные советы опытных огородников, как вырастить клубнику.

Выберите сорт клубники, соответствующий вашему климату и предпочтениям.

В июне собирает один большой урожай ягод (обычно). Июньские виды зацветают, когда продолжительность дня менее 10 часов в сутки.

2. Сажать клубнику в нужное время.

Клубника чувствительна к морозам, они предпочитают стабильно теплую температуру. В большинстве регионов клубнику сажают ранней весной , когда земля готова к обработке.

3. Выберите лучшее место для посадки клубники.

Клубнике нужна богатая, хорошо дренированная, слегка кислая почва и полное солнце. Обработайте почву и удалите все сорняки. Улучшите почву органическими веществами и компостом.

4. Сажаем клубнику правильно.

Приобретайте здоровые коронки и саженцы в питомниках, чтобы избежать болезней, свойственных клубнике. Сажайте растения клубники на расстоянии друг от друга, стараясь не засыпать крону.

5. Хорошо мульчируйте клубнику.

Мульчируйте клубнику слоем органической мульчи (солома, газета, листья и т. д.).

6. Правильно поливайте и удобряйте клубнику.

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