Магазинная клубника не может сравниться с домашней по вкусу и сладости.
Найдите солнечное место в своем саду и научитесь выращивать клубнику самостоятельно.
Вот главные советы опытных огородников, как вырастить клубнику.
- Выберите сорт клубники, соответствующий вашему климату и предпочтениям.
В июне собирает один большой урожай ягод (обычно). Июньские виды зацветают, когда продолжительность дня менее 10 часов в сутки.
2. Сажать клубнику в нужное время.
Клубника чувствительна к морозам, они предпочитают стабильно теплую температуру. В большинстве регионов клубнику сажают ранней весной , когда земля готова к обработке.
3. Выберите лучшее место для посадки клубники.
Клубнике нужна богатая, хорошо дренированная, слегка кислая почва и полное солнце. Обработайте почву и удалите все сорняки. Улучшите почву органическими веществами и компостом.
4. Сажаем клубнику правильно.
Приобретайте здоровые коронки и саженцы в питомниках, чтобы избежать болезней, свойственных клубнике. Сажайте растения клубники на расстоянии друг от друга, стараясь не засыпать крону.
5. Хорошо мульчируйте клубнику.
Мульчируйте клубнику слоем органической мульчи (солома, газета, листья и т. д.).
6. Правильно поливайте и удобряйте клубнику.
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