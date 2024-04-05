Використовуючи смартфон як відеореєстратор, ви можете налаштувати його для автоматичного підключення, вибрати потрібні функції та спростити використання.

Для багатьох автомобілістів відеореєстратор є важливим аксесуаром, і якщо у вас є старий смартфон з камерою, немає необхідності купувати його, ви можете зробити його самі.

Використовуючи смартфон як відеореєстратор, ви можете налаштувати його для автоматичного підключення до вашої точки доступу Wi-Fi для резервного копіювання записів у хмару. Також легко переглядати записи, просто знявши смартфон із кріплення.

Однак варто пам'ятати, що смартфон в автомобілі може привернути увагу зловмисників, особливо якщо він залишений на увазі.

Що потрібно враховувати при використанні старого смартфона як відеореєстратора?

Важливо, щоб ваш смартфон мав хорошу якість зйомки (не менше 1080p Full HD) та адаптувався до різних умов освітлення, щоб забезпечити чіткий запис вулиць.

Смартфон піддаватиметься різним температурам – від сильної спеки до холоду, що може вплинути на його роботу, оскільки смартфони зазвичай не призначені для екстремальних температур.

Якщо ваш смартфон має невеликий об'єм пам'яті (32 або 64 Гбайт) без можливості розширення, це потрібно враховувати і очищати пам'ять. Якщо можливо, встановіть картку microSD.

Кріплення на лобовому склі. Найкраще використовувати кріплення, яке забезпечить найкращий огляд для камери.

Джерело живлення. Старі смартфони швидко розряджаються, а запис відео споживає багато енергії, тому необхідний кабель та адаптер для підзарядки.

Програмне забезпечення для відеореєстратора

Для налаштування старого смартфона як відеореєстратор потрібен спеціальний додаток. Для Android та iOS є різні варіанти:

Функції програми повинні включати:

Вибір роздільної здатності відео.

GPS-відстеження розташування.

Автоматичний та фоновий запис.

Регулювання тривалості відео.

Автоматичний перезапис.

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