Для многих автомобилистов видеорегистратор – важный аксессуар, и если у вас есть старый смартфон с камерой, нет необходимости покупать его, вы можете сделать его сами.
Используя смартфон в качестве видеорегистратора, вы можете настроить его для автоматического подключения к вашей точке доступа Wi-Fi для резервного копирования записей в облако. Также легко просматривать записи, просто сняв смартфон с крепления.
Однако стоит помнить, что смартфон в автомобиле может привлечь внимание злоумышленников, особенно если он оставлен на виду.
Что нужно учитывать при использовании старого смартфона в качестве видеорегистратора?
Важно, чтобы ваш смартфон имел хорошее качество съемки (не менее 1080p Full HD) и адаптировался к различным условиям освещения, чтобы обеспечить четкую запись улиц.
Смартфон будет подвергаться различным температурам – от сильной жары до холода, что может повлиять на его работу, так как смартфоны обычно не предназначены для экстремальных температур.
Если у вашего смартфона маленький объем памяти (32 или 64 Гбайт) без возможности расширения, это нужно учитывать и очищать память. Если возможно, установите карту microSD.
Крепление на лобовом стекле. Лучше всего использовать крепление, которое обеспечит лучший обзор для камеры.
Источник питания. Старые смартфоны быстро разряжаются, а запись видео потребляет много энергии, поэтому необходим кабель и адаптер для подзарядки.
Программное обеспечение для видеорегистратора
Для настройки старого смартфона в качестве видеорегистратора потребуется специальное приложение. Для Android и iOS есть различные варианты:
Функции приложения должны включать:
- Выбор разрешения видео.
- GPS-отслеживание местоположения.
- Автоматическую и фоновую запись.
- Регулировку продолжительности видео.
- Автоматическую перезапись.
Читайте также:
Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы
Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты
Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки