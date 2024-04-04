Тенденцію до зниження цін учасники ринку пов’язують зі стрімким погіршенням якості через тривале зберігання популярного продукту.

Ціни на білокачанну капусту продовжують знижуватися, що пов'язано з погіршенням якості овоча через тривале зберігання. Про це розповіли аналітики та спрогнозували, що буде з ціною в подальшому.

За інформацією аналітиків, протягом вихідних вартість капусти зменшилася на 26%, і зараз вона коштує від 5 до 10 гривень за кілограм, у порівнянні з максимальною ціною 12 гривень на минулому тижні.

Зниження цін на ринку в основному зумовлене різким падінням якості капусти через довготривале зберігання, а також зменшенням попиту на цей продукт. За даними проєкту, на початку квітня 2023 року капуста в Україні була на 55% дешевшою, ніж рік тому, коштуючи 15-18 гривень за кілограм (0,38-0,46 долара).

Експерти передбачають подальше падіння цін на капусту через погіршення її якості. Тобто ціни продовжать опускати, щоб якомога швидше продати капусту.

Також повідомляється, що протягом весни більшість популярних продуктів серед населення будуть дешевшати, але є ймовірність збільшення цін перед Великоднем. Експертка прогнозує це явище тимчасовим.

Вартість зросте на яйця, м'ясо, ковбасні вироби та молочна продукція.

Джерело: EastFruit

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