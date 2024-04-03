Дізнайтеся, як виростити нові рослини зі старих гортензії, використовуючи цю техніку.

Гортензії добре укорінюються живцями, що дає вам безкоштовно нову партію молодих рослин гортензії.

Розмножувати живцями можна всі види гортензій, включаючи мереживну, хуртовину гортензію і кучеряві гортензії.

Незалежно від того, коли ви пересадите живці гортензії - вони повинні добре укоренитися і показати хороші ознаки зростання, а також бути готовими до посадки в горщики більшого розміру або сад.

Як зрізати живці гортензії, щоб розмножити?

Щоб взяти живці гортензії , використовуйте секатор для збирання матеріалу зі стебел гортензії та ніж для обрізання кожного живця. Через свою деревну природу гортензію неможливо розмножити живцями у воді, тому замість цього вам доведеться помістити її в горщик з піщаним компостом.

Вибирайте здорові, неквітучі пагони довжиною 10-15 см, що мають як мінімум два набори листя нижче верхнього набору листя.

Обріжте нижче вузла, потім видаліть кілька листків на нижніх вузлах, відрізавши їх якомога ближче до стебла гортензії.

Кожен лист гортензії розріжте ножем навпіл. Це зменшує втрату води та стрес, що виникає у процесі вкорінення. Це листя незабаром заміниться, коли черешок укорениться.

Помістіть живці гортензії окремо у невеликі горщики, наповнені піщаним компостом для розмноження. Добре закріпіть їх і відразу змочіть водою.

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