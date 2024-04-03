Узнайте, как вырастить новые растения из старых гортензии, используя эту технику.

Гортензии хорошо укореняются черенками, что дает вам бесплатно новую партию молодых растений гортензии.

Размножать черенками можно все виды гортензий, включая кружевную, метельчатую гортензию и вьющиеся гортензии.

Независимо от того, когда вы пересадите черенки гортензии - они должны хорошо укорениться и показать хорошие признаки роста, а также быть готовыми к посадке в горшки большего размера или в сад.

Как срезать черенки гортензии, чтобы размножить?

Чтобы взять черенки гортензии, используйте секатор для сбора материала со стеблей гортензии и нож для обрезки каждого черенка. Из-за своей древесной природы гортензию невозможно размножить черенками в воде, поэтому вместо этого вам придется поместить ее в горшок с песчанистым компостом.

Выбирайте здоровые, нецветущие побеги длиной 10–15 см, имеющие как минимум два набора листьев ниже верхнего набора листьев.

Обрежьте ниже узла, затем удалите несколько листьев на нижних узлах, отрезав их как можно ближе к стеблю гортензии.

Каждый лист гортензии разрежьте ножом пополам. Это уменьшает потерю воды и стресс, возникающий в процессе укоренения. Эти листья вскоре заменятся, когда черенок укоренится.

Поместите черенки гортензии по отдельности в небольшие горшки, наполненные песчаным компостом для размножения. Хорошо закрепите их и сразу же смочите водой.

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