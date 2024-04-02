Сливи - хороші невеликі дерева для більшості садів, а їх смачні плоди, вирощені в домашніх умовах, роблять їх ще ціннішими.

Сливи можна вирощувати як карликові фруктові дерева, які залишаються компактними від природи та підходять для невеликих садів.

Як виростити сливи?

Вирощуйте сливові дерева на вологому, але добре дренованому грунті, на сонці. Влітку обрізайте, а восени мульчуйте саморобним компостом або гною, що добре перепрів. Збирайте сливи, коли вони стиглі та соковиті.

Сливи найкраще ростуть на сонячному місці, на добре дренованому, родючому грунті. Більшість дерев сімейства сливових мають розміри, які підходять для будь-якого саду.

Якщо ви ретельно оберете дерево сливи, ви зможете надати йому бажаної форми – стандартної або віялової. За деревами меншого розміру, вирощеними на напівкарликових підщепах, легше доглядати.

Ті ж умови вирощування застосовуються до більшості дерев сімейства сливових, хоча для дозрівання плодів найкраще рости біля теплої стіни.

Обрізайте молоді дерева сливи навесні, щоб надати їм форми, а потім посадіть дерева, щоб видалити мертву та пошкоджену деревину. Літня обрізка збереже дерево в керованому стані та дозволить плодам дозріти.

Сливи піддаються поразці попелиць, птахами, гусеницями, сливової плодожеркою та осами.

Личинки сливової плодожерки та сливового пильщика проникають у плоди, роблячи їх неїстівними.

Плоди сливи можуть опадати, але у травні варто звернути увагу на характерні проколи на плодах. Якщо ви помітили їх, видаліть пошкоджені сливи до того, як личинки повернуться в грунт.

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