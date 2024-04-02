Сливы — хорошие небольшие деревья для большинства садов, а их вкусные плоды, выращенные в домашних условиях, делают их еще более ценными.

Сливы можно выращивать как карликовые фруктовые деревья, которые остаются компактными от природы и подходят для небольших садов.

Как вырастить сливы?

Выращивайте сливовые деревья на влажной, но хорошо дренированной почве, на солнце. Летом обрезайте, а осенью мульчируйте самодельным компостом или хорошо перепревшим навозом. Собирайте сливы, когда они спелые и сочные.

Сливы лучше всего растут на солнечном месте, на хорошо дренированной, плодородной почве. Большинство деревьев семейства сливовых имеют размеры, подходящие для любого сада.

Если вы тщательно выберете дерево сливы, вы сможете придать ему желаемую форму – стандартную или веерную. За деревьями меньшего размера, выращенными на полукарликовых подвоях, легче ухаживать.

Те же условия выращивания применимы к большинству деревьев семейства сливовых, хотя для созревания плодов лучше всего расти у теплой стены.

Обрезайте молодые деревья сливы весной, чтобы придать им форму, а позже посадите деревья, чтобы удалить мертвую и поврежденную древесину. Летняя обрезка сохранит дерево в управляемом состоянии и позволит плодам созреть.

Сливы подвержены поражению тлей, птицами, гусеницами, сливовой плодожоркой и осами.

Личинки сливовой плодожорки и сливового пилильщика проникают в плоды, делая их несъедобными.

Плоды сливы могут опадать, но в мае стоит обратить внимание на характерные проколы на плодах. Если вы их заметили, удалите поврежденные сливы до того, как личинки вернутся в почву.

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