Узнайте, как избежать распространенных ошибок при обрезке деревьев в этом руководстве.

Регулярная обрезка определенных деревьев и кустарников может повысить их жизнеспособность, улучшить урожайность и предотвратить болезни.

Но запомнить методы, необходимые для качественной работы, бывает сложно, и непросто понять, правильно ли вы обрезаете деревья.

Обрезка деревьев в неподходящее время года или неправильным способом может привести к разного рода проблемам, не в последнюю очередь к тому, что растение дает много дополнительных листьев в ущерб фруктам или цветам.

Не совершайте эти ошибки, и вы будете вознаграждены более красивыми и здоровыми растениями.

Будь то пара сучкорезов с длинной ручкой, секатор или секатор, для этой задачи важно использовать правильный инструмент.

Как обрезать деревья правильно?

Правильная обрезка – это ключ к тому, чтобы ваши растения были здоровыми и выглядели наилучшим образом. Слишком высокий уровень приведет к развитию заболеваний, слишком низкий – вы можете повредить дерево.

При обрезке удаляются стебли и листья, которые являются двумя основными источниками питания для растения: углеводы хранятся в древесине, а листья производят собственные углеводы при фотосинтезе.

Удаление слишком большого количества материала за один раз может привести к отмиранию корней, и на восстановление дерева может потребоваться несколько лет.

Не обрезать выше узла. Узел — это место, где из стебля выходят листья, почки и побеги. Вы всегда должны срезать чуть выше узла, так как это предотвращает « отмирание » и, следовательно, болезнь.

Кроме того, обрезав дерево над узлом, вы можете манипулировать новыми стеблями, листьями или цветами, чтобы они формировались в желаемом направлении, поскольку узлы образуются на разных сторонах стебля. Не срезайте слишком близко над узлом, так как это может его повредить, но не оставляйте более 1 см над узлом, так как вы оставите неприглядный пень, который не сможет расти и, следовательно, может погибнуть.

Не чистить секатор. Чистые, острые и хорошо смазанные инструменты для обрезки работают лучше, служат дольше и безопаснее в использовании, чем грязные и тупые.

Если вы не заточите секатор и сучкорез, у вас меньше шансов сделать чистый срез при обрезке.

Не обрезать под углом. При обрезке ветвей важно обрезать их под углом вниз, чтобы во время дождя вода быстро стекала с раны. Но если срезать ровно, вы рискуете попасть в растение грибковыми инфекциями, так как вода может скапливаться на ране и создавать идеальные условия для размножения грибков.

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