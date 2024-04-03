Часто важко дізнатися, напевно, що ваш ноутбук зламали, але є певні ознаки того, що хтось атакував ваш пристрій.

Всі пристрої, у тому числі ноутбуки , вразливі для прослуховування, особливо якщо воно було зламано або часто використовуються сторонні програми.

Може знадобитися деяке розслідування, щоб з'ясувати, чи маєте ви справу з прослуховуванням ноутбука.

Як перевірити ноутбук на прослуховування? Головні ознаки:

Якщо ви помітили незвичайну активність на своєму ноутбуці, можливо, ви стали жертвою злому. Допустимо, ви виявили встановлене програмне забезпечення, але не пам'ятайте, як його встановлювали - це класична ознака злому. Інші ознаки злому включають такі проблеми, як запуск невідомих процесів та високе завантаження ресурсів.

Незапитані дії на ноутбуці . Якщо курсор переміщається сам по собі або ви спостерігаєте, як слова з'являються на екрані без вашого введення, це також є ознакою того, що ваш пристрій був зламаний. Якщо ви були перенаправлені з результатів пошуку в Інтернет на іншу сторінку без вашої дії, це ще одна підказка.

Якщо ви бачите випадкові спливаючі вікна з помилковими антивірусними повідомленнями, які закликають вас поспішити і завантажити нове програмне забезпечення, можливо, вас зламали.

Зниження продуктивності комп'ютера. Одним із найпоширеніших побічних ефектів злому є раптове зниження продуктивності. Ваш ПК або Mac може повільно реагувати на ваші дії. Завантаження може зайняти цілу вічність. У той же час, ви можете спостерігати величезний обсяг мережевого трафіку.

Незвичайний шум фону. Якщо ви чуєте пульсуючий статичний шум, пронизливе гудіння або інші дивні шуми фону під час використання ноутбука, це може бути ознакою того, що ваш пристрій прослуховується.

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