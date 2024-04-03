Часто трудно узнать наверняка, что ваш ноутбук взломали, но есть определенные признаки того, что кто-то атаковал ваше устройство.

Все устройства, в том числе ноутбуки, уязвимы для прослушивания, особенно если оно было взломано или часто используются сторонние приложения.

Может потребоваться некоторое расследование, чтобы выяснить, имеете ли вы дело с прослушиванием ноутбука.

Как проверить ноутбук на прослушку? Главные признаки:

Если вы заметили необычную активность на своем ноутбуке, возможно, вы стали жертвой взлома. Допустим, вы обнаружили установленное программное обеспечение, но не помните, как его устанавливали — это классический признак взлома. Другие признаки взлома включают такие проблемы, как запуск неизвестных процессов и высокая загрузка ресурсов.

Незапрошенные действия на ноутбуке. Если ваш курсор перемещается сам по себе или вы наблюдаете, как слова появляются на экране без вашего ввода, это также является признаком того, что ваше устройство было взломано. Если вы были перенаправлены с результатов поиска в Интернете на другую страницу без вашего действия, это еще одна подсказка.

Если вы видите случайные всплывающие окна с ложными антивирусными сообщениями, призывающими вас поторопиться и загрузить новое программное обеспечение, возможно, вас взломали.

Снижение производительности компьютера. Одним из наиболее распространенных побочных эффектов взлома является внезапное снижение производительности. Ваш ПК или Mac может медленно реагировать на ваши действия. Загрузка может занять целую вечность. В то же время вы можете наблюдать огромный объем сетевого трафика.

Необычный фоновый шум. Если вы слышите пульсирующий статический шум, пронзительное гудение или другие странные фоновые шумы во время использования ноутбука, это может быть признаком того, что ваше устройство прослушивается.

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