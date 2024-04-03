Пам'ятайте, що чим раніше ви вирішите зі смугами на екрані ноутбука, тим краще, адже ігнорування не змусить їх зникнути.

Отже, вживайте заходів, як тільки помітите лінії на екрані, Ваш ноутбук та ваш спокій скажуть вам спасибі.

Виправлення неполадок: прості методи, які можна спробувати вдома, щоб виправити лінії ноутбука

Коли на екрані вашого ноутбука з'являються лінії, не панікуйте. Є прості рішення вирішення проблеми.

Крок 1. Перезавантажте ноутбук. Перший крок – перезавантажити ноутбук. Це може вирішити багато дрібних проблем. Це просте рішення, але часто воно є ефективним.

Щоб перезавантажити ноутбук, натисніть кнопку «Пуск». Потім виберіть "Перезапустити". Зачекайте, поки ноутбук вимкнеться, а потім знову увімкнеться. Перевірте, чи збереглися лінії.

Крок 2. Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення.

Наступним кроком буде перевірити наявність оновлень програмного забезпечення. Застаріле програмне забезпечення може викликати проблеми з відображенням. Сюди входять лінії на екрані ноутбука.

Крок 3. Вимкніть зовнішні пристрої.

Іноді зовнішні пристрої можуть викликати проблеми з відображенням. Сюди входять монітори, проектори та USB-пристрої. Отже, вимкніть усі зовнішні пристрої. Потім перезавантажте ноутбук. Перевірте, чи збереглися лінії.

Крок 4. Запустіть сканування на віруси.

Віруси та шкідливі програми можуть викликати проблеми з відображенням. Вони можуть перешкодити нормальній роботі вашого ноутбука. Отже, запустіть перевірку на віруси.

Для цього відкрийте антивірусну програму. Потім виберіть "Сканувати". Дочекайтеся завершення сканування. Якщо виявлені погрози, видаліть їх. Потім перезавантажте ноутбук. Перевірте, чи збереглися лінії.

Крок 5. Оновіть або повторно інсталюйте драйвери дисплея.

Драйвери дисплея — це програмне забезпечення, яке керує відображенням екрана. Якщо вони застаріли або пошкоджені, на екрані ноутбука можуть з'явитися лінії. Отже, оновіть або перевстановіть драйвери дисплея.

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