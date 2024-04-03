У цій статті описано, як надати доступ до Інтернету вашого ноутбука вашого пристрою.

Ноутбук може забезпечити Wi-Fi для інших ваших пристроїв, Ви можете поділитися підключенням для передачі даних ноутбука через Wi-Fi або дроту, залежно від ваших налаштувань.

Як роздати інтернет з ноутбука?

Windows дозволяє ділитися своїм інтернет-з'єднанням через ICS. ICS, або спільний доступ до підключення до Інтернету, — це функція, вбудована у Windows, тому для її використання нічого не потрібно завантажувати.

Якщо ноутбук підключено через провід до маршрутизатора або модему , ви можете поділитись цим підключенням з телефоном або планшетом через адаптер Wi-Fi або інший порт Ethernet.

Інший варіант спільного використання інтернет-з'єднання вашого ноутбука з Windows, який не створює міст, подібний до описаного вище, - це використовувати той же адаптер Wi-Fi для загального доступу до Інтернету.

Зробити це можна за допомогою безкоштовних сторонніх програм, таких як Connectify.

Ще один метод роздати інтернет з ноутбука для користувачів Windows - використовувати програму для спільного використання з'єднання ноутбука з телефоном/планшетом.

Reverse Tether - один із прикладів програми, призначеної виключно для цієї мети зворотного модему.

Подібно до методу Windows, описаного вище, метод роздачі інтернету з ноутбука вбудований у macOS і здійснюється через вікно «Загальний доступ» у «Системних налаштуваннях».

Цей інструмент для спільного доступу до Інтернету дозволяє використовувати ваше дротове або мобільне з'єднання спільно з іншими комп'ютерами, смартфонами або планшетами, які підключаються до ноутбука через Wi-Fi або Ethernet.

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