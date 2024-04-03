Ноутбук может обеспечить Wi-Fi для других ваших устройств, Вы можете поделиться подключением для передачи данных ноутбука через Wi-Fi или по проводу, в зависимости от ваших настроек.
Как раздать интернет с ноутбука?
Windows позволяет вам делиться своим интернет-соединением через ICS. ICS, или общий доступ к подключению к Интернету , — это функция, встроенная в Windows, поэтому для ее использования не нужно ничего загружать.
Если ноутбук подключен через провод к маршрутизатору или модему, вы можете поделиться этим подключением с телефоном или планшетом через адаптер Wi-Fi или через другой порт Ethernet.
Другой вариант совместного использования интернет-соединения вашего ноутбука с Windows, который не создает мост, подобный описанному выше, — это использовать тот же адаптер Wi-Fi для общего доступа к Интернету. Сделать это можно с помощью бесплатных сторонних программ, таких как Connectify.
Еще один метод раздать интернет с ноутбука для пользователей Windows — использовать приложение для совместного использования соединения ноутбука с телефоном/планшетом.
Reverse Tether — один из примеров приложения, предназначенного исключительно для этой цели обратного модема.
Подобно методу Windows, описанному выше, метод раздачи интернета с ноутбука встроен в macOS и осуществляется через окно «Общий доступ» в «Системных настройках» .
Этот инструмент для общего доступа в Интернет позволяет использовать ваше проводное или мобильное соединение совместно с другими компьютерами, смартфонами или планшетами, которые подключаются к ноутбуку через Wi-Fi или Ethernet.
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