В этой статье описывается, как предоставить доступ к Интернету вашего ноутбука вашему устройству.

Ноутбук может обеспечить Wi-Fi для других ваших устройств, Вы можете поделиться подключением для передачи данных ноутбука через Wi-Fi или по проводу, в зависимости от ваших настроек.

Как раздать интернет с ноутбука?

Windows позволяет вам делиться своим интернет-соединением через ICS. ICS, или общий доступ к подключению к Интернету , — это функция, встроенная в Windows, поэтому для ее использования не нужно ничего загружать.

Если ноутбук подключен через провод к маршрутизатору или модему, вы можете поделиться этим подключением с телефоном или планшетом через адаптер Wi-Fi или через другой порт Ethernet.

Другой вариант совместного использования интернет-соединения вашего ноутбука с Windows, который не создает мост, подобный описанному выше, — это использовать тот же адаптер Wi-Fi для общего доступа к Интернету. Сделать это можно с помощью бесплатных сторонних программ, таких как Connectify.

Еще один метод раздать интернет с ноутбука для пользователей Windows — использовать приложение для совместного использования соединения ноутбука с телефоном/планшетом.

Reverse Tether — один из примеров приложения, предназначенного исключительно для этой цели обратного модема.

Подобно методу Windows, описанному выше, метод раздачи интернета с ноутбука встроен в macOS и осуществляется через окно «Общий доступ» в «Системных настройках» .

Этот инструмент для общего доступа в Интернет позволяет использовать ваше проводное или мобильное соединение совместно с другими компьютерами, смартфонами или планшетами, которые подключаются к ноутбуку через Wi-Fi или Ethernet.

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