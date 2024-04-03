Підключити зовнішній монітор до вашого ПК чи ноутбука досить просто.

Вам просто потрібно дізнатися, який тип виходу у вашого ноутбука, наприклад HDMI, Thunderbolt або USB-C.

Після підключення можна використовувати обидва екрани одночасно або закрити ноутбук, щоб використовувати монітор як настільний комп'ютер.

У цій статті ви дізнаєтесь, який кабель вам знадобиться для підключення ноутбука до монітора.

Як підключити ноутбук до монітора?

Визначте параметри відеовиходу ноутбука. Більшість ноутбуків мають щонайменше один порт, який можна використовувати для виведення відео. Найбільш поширеними портами є HDMI, DisplayPort та USB-C.

Існує кілька основних типів підключень вашого ноутбука:

HDMI: це 6-сторонній порт трапецієподібної форми шириною близько ¾ дюйма.

DisplayPort: розмір аналогічний HDMI, але один із кутів загнутий усередину, а інший утворює кут 90 градусів.

USB-C: це порт овальної форми на багатьох сучасних ноутбуках. Однак не всі USB-C порти підтримують підключення до монітора. Ви можете підключитися до монітора через порт USB-C, якщо ви побачите одне з таких повідомлень:

Якщо ви бачите блискавку зі стрілкою внизу біля порту, порт підтримує Thunderbolt 3, і ви можете використовувати монітор, сумісний з USB-C або Thunderbolt 3.

Якщо ви бачите значок чорної літери D з білою літерою P всередині, порт підтримує DisplayPort, що означає, що ви можете використовувати монітор, сумісний з USB-C або DisplayPort.

VGA або DVI: Менш поширені в даний час порти VGA, які є портами з 15 отворами і двома контактами з кожної сторони, і порти DVI, які мають 24 отвори і зазор з одного боку.

Визначте відеовхід вашого монітора. Більшість сучасних моніторів мають відеовходи HDMI, USB-C та/або DisplayPort.

Якщо у вас є порти однакового типу і на ноутбуці, і на моніторі (наприклад HDMI на обох), ви можете придбати стандартний кабель. В іншому випадку вам знадобиться адаптер для підключення двох різних технологій, наприклад адаптер USB-C-HDMI або адаптер HDMI-VGA.

Всі ці типи адаптерів поширені та їх можна знайти скрізь, де продається електроніка.

Використовуйте кабель для підключення ноутбука до монітора.

Підключіть та увімкніть монітор. Підключіть монітор до джерела живлення (наприклад, електричної розетки), а потім натисніть кнопку живлення монітора.

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