Сучасні телефони є універсальними інструментами, що забезпечують багатий і корисний користувальницький досвід.

Більшість мобільних телефонів працюють на операційній системі Android, розробленій Google.

Хоча телефони досить потужні, вони можуть завантажуватися повільніше через накопичений кеш.

Телефони використовують кілька механізмів кешування підвищення продуктивності.

Однак збережений кеш та файли cookie іноді можуть викликати проблеми з підключенням інтернету та загалом уповільнювати роботу телефону.

У посібнику пояснюється, як очистити кеш на телефонах та браузерах Android.

Процес очищення кешу може відрізнятися для різних телефонних версій. Однак кеш програми зазвичай очищається зі сторінки налаштувань телефону. У прикладі це версія Android 12.

Відкрийте меню «Параметри», натиснувши на його піктограму. У меню «Параметри» прокрутіть вниз до розділу «Програми» та натисніть на нього.

У цьому розділі ви побачите всі програми, встановлені на вашому телефоні.

Візьмемо, наприклад, Месенджер - це одна з найпопулярніших додатків, яку, можливо, використовують для обміну повідомленнями, обміну мультимедіа і відеодзвінків.

Згодом програма може накопичити багато кешованого контенту, який ви, можливо, захочете очистити.

У розділі «Програми» клацніть піктограму програми у телефоні. Потім прокрутіть вниз до розділу «Сховище» та натисніть на нього.

Ви побачите розбивку використання пам'яті програми. Натисніть кнопку - "Очистити кеш", щоб видалити тимчасові кешовані файли, створені програмою.

Так само ви можете очистити кеш інших програм у телефоні, щоб звільнити додатковий простір.

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