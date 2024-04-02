Большинство мобильных телефонов работают на операционной системе (ОС) Android, разработанной Google.
Хотя телефоны довольно мощные, они могут загружаться медленнее из-за накопившегося кэша.
Телефоны используют несколько механизмов кэширования для повышения производительности.
Однако сохраненный кэш и файлы cookie иногда могут вызывать проблемы с подключением интернета и в целом замедлять работу телефона.
В руководстве объясняется, как очистить кеш на телефонах и браузерах Android.
Процесс очистки кэша может отличаться для разных версий телефонов. Однако кэш приложения обычно очищается со страницы настроек вашего телефона . В нашем примере это версия Android 12.
Откройте меню «Настройки», нажав на его значок. В меню «Настройки» прокрутите вниз до раздела «Приложения» и нажмите на него.
В этом разделе вы увидите все приложения, установленные на вашем телефоне.
Возьмем, к примеру, Мессенджер - это одно из самых популярных приложений, которое, возможно, используют все для обмена сообщениями, обмена мультимедиа и видеозвонков.
Со временем приложение может накопить много кэшированного контента, который вы, возможно, захотите очистить.
В разделе «Приложения» щелкните значок приложения в телефоне. Затем прокрутите вниз до раздела «Хранилище» и нажмите на него.
Вы увидите разбивку по использованию памяти приложения. Нажмите кнопку - «Очистить кеш» , чтобы удалить временные кэшированные файлы, созданные приложением.
Таким же образом вы можете очистить кэш других приложений в телефоне, чтобы освободить дополнительное пространство.
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