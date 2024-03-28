Взлом телефона заставит вас пережить головную боль, связанную с изменением паролей, необходимостью заблокировать вашу кредитную историю, связаться с вашим банком - в общем попытаться определить все, к чему хакер имел доступ.

Не ждите, пока ваш телефон взломают, чтобы позаботиться о своей конфиденциальности и безопасности. Примите меры, чтобы защитить свой телефон.

Вот простые меры предосторожности, которые вы можете предпринять на своем телефоне, чтобы оставаться в безопасности от потенциальных хакеров.

Используйте блокировку паролем или Face или Touch ID. Когда люди думают о том, что их взломают, первое, что приходит на ум, — это кто-то в удаленном месте выполняет кучу кода, чтобы получить доступ к вашему устройству. Иногда это может быть правдой, но иногда реальность может быть гораздо скучнее.

Регулярно создавайте резервную копию вашего телефона. Частое резервное копирование вашего телефона полезно по нескольким причинам. Даже если ваш телефон не потеряется и не будет украден, наличие полной резервной копии вашего телефона значительно облегчит переход на новый телефон.

Не храните пароли (или другую конфиденциальную информацию) на своем телефоне. В общем, лучше не хранить на телефоне пароли или другую конфиденциальную информацию, например данные кредитной карты или личную информацию.

Скачивайте приложения только из официального магазина приложений. В основном это относится к пользователям телефонов Android, поскольку процесс проверки приложений у Apple гораздо строже, чем у Google. Кроме того, вы можете загружать сторонние приложения с Android, что позволяет загрузить вредоносное приложение.

Постоянно обновляйте свой телефон и приложения. Хотя отложить обновления можно легко, многие из этих обновлений содержат критические исправления и/или улучшения безопасности. Если в ОС или приложении есть известные уязвимости, можно быть уверенным, что злоумышленники воспользуются ими.

Всегда используйте двухфакторную аутентификацию (2FA). Двухфакторная аутентификация, также называемая 2FA, — это метод аутентификации, который повышает безопасность ваших учетных записей на телефоне.

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