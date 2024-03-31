Ви зацікавлені у ремонті розбитого екрана телефону та у вас є час?

Якщо так, то ось безкоштовний посібник про те, як полагодити екран телефону, що тріснув.

Почистіть екран телефону зубною пастою. Використання зубної пасти для очищення екрана телефону може здатися дивним, але це не так.

Ремонт тріснутого екрану телефону в домашніх умовах існує вже давно.

Ви можете не усвідомлювати, що ваша зубна паста може зробити більше ніж просто очистити зуби. Його також можна використовувати як спосіб ремонту тріснутих екранів телефонів.

Незважаючи на своє походження як продукт, що використовується для миття зубів в домашніх умовах, зубна паста перетворилася на потужний інструмент, здатний відновити екран телефону Android, що тріснув, так і екран iPhone.

Помістіть зубну пасту на потріскану область екрана.

Акуратно утріть зубну пасту в потріскану область і дайте їй висохнути.

Після цього протріть екран телефону чистою ватою.

Використання лаку для нігтів також допоможе, якщо екран телефону розбитий.

Лак для нігтів - це звичайний предмет домашнього вжитку, який легко доступний. Якщо у вас його немає, можливо вам доведеться позичити його у сусіда.

Ви також можете розглянути можливість його придбання. Ви також можете використовувати лак для нігтів, щоб відремонтувати тріснутий екран телефону в домашніх умовах.

Ви можете нанести лак для нігтів прямо на потріскану область.

Лак повинен висохнути протягом кількох хвилин.

Використовуйте лезо бритви, щоб видалити лак.

Повторіть процедуру.

Встановіть захисну плівку для екрана, щоб захистити телефон.

Якщо у вас немає достатнього бюджету для ремонту телефону, що тріснув, ви можете використовувати захисну плівку в якості тимчасової міри.

Якщо екран телефону буде пошкоджено, захисна плівка захистить екран телефону. Також корисно запобігти попаданню пилу чи води на розбитий екран телефону, оскільки вони діють як бар'єр.

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