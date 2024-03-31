Эксперты поделились, как лучше всего починить треснувший экран вашего телефона в домашних условиях.

Вы заинтересованы в ремонте разбитого экрана телефона и у вас есть время?

Если да, то вот бесплатное руководство о том, как починить треснувший экран телефона.

Почистите экран телефона зубной пастой. Использование зубной пасты для очистки экрана телефона может показаться странным, но это не так.

Ремонт треснутого экрана телефона в домашних условиях существует уже давно.

Вы можете не осознавать, что ваша зубная паста может сделать больше, чем просто очистить зубы. Его также можно использовать как метод ремонта треснутых экранов телефонов.

Несмотря на свое происхождение как продукт, используемый для мытья зубов в домашних условиях, зубная паста превратилась в мощный инструмент, способный восстановить как треснувший экран телефона Android, так и экран iPhone.

Поместите зубную пасту на потрескавшуюся область экрана.

Аккуратно вотрите зубную пасту в потрескавшуюся область и дайте ей высохнуть.

После этого протрите экран телефона чистой ватой.

Использование лака для ногтей также поможет, если экран телефона разбит.

Лак для ногтей – это обычный предмет домашнего обихода, который легко доступен. Если у вас его нет, возможно, вам придется одолжить его у соседа.

Вы также можете рассмотреть возможность его покупки. Вы также можете использовать лак для ногтей, чтобы отремонтировать треснувший экран телефона в домашних условиях.

Вы можете нанести лак для ногтей прямо на потрескавшуюся область.

Лак должен высохнуть в течение нескольких минут.

Используйте лезвие бритвы, чтобы удалить засохший лак.

Повторите процедуру.

Установите защитную пленку для экрана, чтобы защитить свой телефон.

Если у вас нет достаточного бюджета для ремонта треснувшего экрана телефона, вы можете использовать защитную пленку в качестве временной меры.

Если экран вашего телефона будет поврежден, защитная пленка защитит экран вашего телефона. Также полезно предотвратить попадание пыли или воды на разбитый экран телефона, поскольку они действуют как барьер.

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